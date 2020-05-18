بعد خيانته لها.. مشهد رومانسي بين آسر ياسين ونيللي كريم بـ"100وش"

فأجا الفنان آسر ياسين "سكر" التى تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، ضمن أحداث مسلسل بـ"100 وش"، باعترافه بحبه الشديد لها، وأنه سيتزوجها ولم يخنها كما اعتقدت، ضمن أحداث الحلقة الـ25.

إلا أن أحداث الحلقة الـ24، شهدت خيانة "عمر" لـ"سكر" مع خطيبته الأولى "ِشيرين"، لتقرر أن تخونه أيضا مع "باسم" صديق "عمر" .

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر"، تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل بـ "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.