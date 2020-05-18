الحلقة 25 من مسلسل فرصة تانية.. "مدحت يرفض تطليق مريم"

بدأت الحلقة 25 من مسلسل فرصة تانية، باتفاق "سالم" والد "زياد"، مع والد "ملك"، على عمل خطة تساعد الطرفين على العودة لبعضهما.

يرفض "مدحت" دياب، تطليق "مريم" هبة مجدي، رغم تنازلها عن عن كل ممتلكاته، وعلى الرغم من رغبة الأخيرة في الطلاق، إلا انها شعرت بالفرحة بعد رفضه طلاقها.

ويكتشف "سامح" إدوارد، أن زوجته لم تستطيع الإنجاب بسبب موانع الحمل بعد عرض التحاليل على طبيب متخصص، ولكنه لم يعترف لزوجته باكتشافه الحقيقة.

وتنتهى الحلقة بقرار "زياد" أحمد مجدي، استغلال أخر فرصة بينه وبين "ملك" ياسمين صبري.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.