بعد وفاته ضمن أحداث "لما كنا صغيرين".. محمود حميدة يوجه رسالة لجمهوره

فى أحداث غير متوقعة، كشفت الحلقة الـ25 من مسلسل "لما كنا صغيرين"، عن وفاة "سليم" محمود حميدة، الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي.

ونشر "حميدة"، صورة له من الكواليس، وعلق عليها قائلاً، "مع السلامة".

وكانت الحلقة 24 من مسلسل "لما كنا صغيرين"، انتهت بذهاب "سليم" محمود حميدة، إلى فيلا "دنيا" ريهام حجاج، ممسكا مسدسه، وعلى وجهه علامات الغضب، لتغلق على نفسها باب المطبخ، وتتصل بـ"ياسين" خالد النبوى، وعندما يصل إلى باب الفيلا، يسمع صوت إطلاق النار.

تدور أحداث المسلسل، حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع فى ظروف غامضة وتغير مجريات الأمور ويتم البحث عن القاتل.

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة‎ dmc ‎الساعة ‏‏‏‏9:30 ‏‏مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 مساء، ‏وعلى ‏‏القناة ‏الأولى ‏المصرية ‏الساعة 11 ‏مساء‎، وهو بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.‎