محافظ المنوفية يوزع مواد غذائية علي المتضررين من كورونا

قام اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بتوزيع 400 كرتونة مواد غذائية و300 كيلو لحوم علي المتضررين من فيروس كورونا والاسر الاولي بالرعاية بقري دراجيل وكفر السوالمية بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني ، رافقه الاستاذ مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء والنائب ابراهيم خليف عضو مجلس النواب جاء ذلك عقب جولته الميدانية بمدينة الشهداء ظهر اليوم .

كما اشار محافظ المنوفية الي دعم قرية زاوية الناعورة ب 200 كرتونة مواد غذائية بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير ، هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

كما تفقد محافظ المنوفية أحد المباني المتبرع بها من الاهالي بقرية كفر الشبع لدراسة اوجه الاستفادة منه في الاغراض التي تخدم اهالي القرية والقري المجاورة .