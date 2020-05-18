محافظ المنوفية يتابع أعمال انشاء موقف الشهداء النموذجي المطور بتكلفة 3 مليون جنيه

أجري اليوم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية جولة تفقدية لمركز ومدينة الشهداء ، بدأت الجولة بتفقد أعمال انشاء موقف الشهداء النموذجي المطور بتكلفة 3 مليون جنيه والمقام علي مساحة 4500 م مكون من مبني اداري وساحات انتظار وكافيهات ودورات مياه ، بحضور الاستاذ مجدي رياض رئيس مدينة الشهداء والنائب ابراهيم خليف عضو مجلس النواب ، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من اعمال رصف الطريق من امام مستشفي الشهداء وصولا الي الموقف النموذجي ، وكذا استغلال موقع الموقف القديم في انشاء متنزهات وحدائق كمتنفس لأهالي وابناء مدينة الشهداء وتطوير المنطقة بما يليق بالمظهر الحضاري لمدينة الشهداء العريقة .

وتابع المحافظ ميدانيا أعمال تجهيز رصف شارع بورسعيد بمدخل مدينة الشهداء بطول 3 كيلو متر بتكلفة استثمارية تقدر ب 13 مليون جنيه يشمل أعمال رصف وتعلية وانشاء غرف امطار وبلدورات واعمدة ديكورية في الجزيرة الوسطي ، كما وجه رئيس المدينة بتوسعة طريق جسر المشروع ( طريق النصر ) وازدواج الطريق من الجانيبن لمسافة كيلو ونصف وتجميل الجزيرة الوسطي واعادة تأهيلها وفقا للرسومات الهندسية المعدة من كلية الهندسة .

هذا وقد شدد محافظ المنوفية علي ادراج الطريق بدءا من مدخل كمشيش وحتي الشهداء ضمن خطة رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بنطاق المحافظة للعام القادم .

هذا وقد اكد محافظ المنوفية علي ضرورة متابعة كافة المشروعات التي تتم علي ارض الواقع ميدانيا مشددا علي رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلي معدلات الانجاز .