بعد تعرضه لوعكة صحية أمس على الهواء.. ياسر جلال يطمئن جمهوره ومتابعيه

طمأن الفنان ياسر جلال جمهوره على صحته وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية على الهواء أمس أثناء حواره مع الإعلامية لميس الحديدي.

فيديو.. إصابة ياسر جلال بهبوط في الدورة الدموية على الهواء: مش قادر اخد نفسي

وقال الفنان خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه أرهق بسبب كثرة الأسئلة، إلى جانب أنه يكون متوتر بعض الشيء عند ظهوره على الهواء: "أنا بتوتر لما بطلع على الهوا".

ويقدم الفنان ياسر جلال مسلسل "الفتوة" ويقوم فيه بدور البطولة ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسّد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان واخراج حسين المنياوي يعرض عبر فضائية "الحياة".