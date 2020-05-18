ياسر جلال عن سبب إصابته بوعكة على الهواء: أكلت كتير على الإفطار

حكى الفنان ياسر جلال جمهوره تفاصيل تعرضه لوعكة صحية، على الهواء أمس، أثناء حواره مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقال جلال خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إنه بصحة جيدة الآن، بعدما تعرض إلى وعكة صحية على الهواء أمس خلال لقاء عبر "سكايب"، مع الإعلامية لميس الحديدى.

وأضاف: "كلت كتير ساعة الأفطار وكنت باخد نفسى بالعافية.. وأنا اتكسفت أقولها واكل كتير".

وأوضح جلال أنه أرهق بسبب كثرة الأسئلة، وأنه يكون متوتر بعض الشيء عندما يكون على الهواء: "أنا بتوتر لما بطلع على الهواء".

ولفت جلال إلى أنه تلقى الكثير من الاتصالات من العديد من الفنانين فور نشر خبر إصابته بوعكة صحية على الهواء.

وتحدث جلال عن مسلسل "الفتوة" مشيرًا إلى أن "النبوت" رمز للقوة ينحاز للمظلوم ويقاوم الظالم: "أنا كنت بشيل النبوت وأنا فى البيت وبروح بيه التصوير حتى اتعودت عليه".

ولفت "جلال"، إلى أنه كان هناك مسلسل آخر عرض عليه قبل رمضان بالتزامن مع مسلسل "الفتوة"، ولكنه فضل المشاركة فى "الفتوة" معتبرًا أن "الجائزة الحقيقة حب الناس ورضى ربنا سبحانه وتعالى".