موجة طقس سيئ تضرب "الصعيد": سيول وعواصف شديدة تغلق الطرق

ضربت موجة من الطقس السيئ عدداً من محافظات الصعيد، ليلة أمس، مصحوبة بأمطار غزيرة، ما أغرق عدداً كبيراً من المنازل، مع نشاط للرياح والأتربة التى أدت لشلل الحركة المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية فى محافظات سوهاج وقنا وأسوان، واقتلاع الأشجار وأبراج الضغط العالى.

وأمضى عدد كبير من أهالى قريتى «أولاد الشيخ» و«المشايخ»، الواقعتين فى حضن الجبل الشرقى بدائرة مركز دار السلام، جنوب شرق سوهاج، الليلة الثانية على التوالى وسط برك المياه التى أغرقت منازلهم، بعدما تدفقت فى سيول من أعلى الجبل، وتسببت فى انقطاع الكهرباء والاتصالات.

وتعرضت محافظة أسوان لعاصفة ترابية شديدة مع هطول أمطار بين متوسطة وخفيفة، ما تسبب فى توقف الحركة على جميع الطرق، وأدت الرياح لاقتلاع عدد من الأشجار وأبراج الضغط العالى، وتلقى مدير الأمن، اللواء هشام فاروق، إخطاراً بمصرع طفل، عمره 5 سنوات، نتيجة سقوط جزء من سور قديم على رأسه.

انقطاع الكهرباء ومياه الشرب و"شلل" مرورى بسوهاج وقنا

وقال محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، إن العاصفة الترابية تسببت فى أضرار جسيمة بشبكة الكهرباء، نتيجة تعرض عدد من أبراج الضغط العالى للسقوط، فانقطع التيار الكهربائى عن مغذيات محطات الرى ومياه الشرب، مشيراً إلى أن فرق الصيانة تواصل أعمال إصلاح الأعطال دون توقف لإعادة الأمور إلى طبيعتها فى أسرع وقت.

وهطلت أمطار غزيرة على محافظة قنا، مصحوبة بعواصف ترابية، ما أدى لسقوط عدد من أعمدة الكهرباء والأشجار، وتوقف الحركة المرورية على الطرق، وحسب تقرير لإدارة الأزمات فى ديوان عام المحافظة، تسببت السيول التى ضربت قريتى «كرم عمران» و«الأشراف» فى توقف حركة السيارات على طرق الأقصر وسفاجا وقفط والقصير وسوهاج.

وقطعت السيول التيار الكهربائى عن مناطق واسعة من المحافظة لعدة ساعات مع سقوط 4 أعمدة ضغط عالٍ ومتوسط، ما أدى لتوقف عدد من محطات مياه الشرب عن العمل، فضلاً عن سقوط أكثر من 30 شجرة على عدد من الطرق، وقال المحافظ، اللواء أشرف الداودى، إن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لمواجهة تداعيات الطقس السيئ.