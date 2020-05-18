تسليم وحدات المرحلة الأولى لـ"جنة" بـ"زايد" 7 يونيو

تستعد وزارة الإسكان، لبدء تسليم 912 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع «جنة» للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد، متمثلة فى 38 عمارة، بالمحور المركزى بالمدينة.

وقال مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها.

وفى سياق متصل، صرّح خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جارٍ استكمال تنفيذ محور شمال المرحلة الرابعة، الذى يربط بين مشروع عمارات الإسكان الاجتماعى بحى الأندلس بتكلفة تبلغ نحو ٩٨ مليون جنيه، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المحور بالكامل خلال العام الحالى. وشدّد «شاهين»، على الشركات المنفّذة بسرعة الانتهاء من الأعمال بالمحور، طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة وبكفاءة وجودة عالية مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحدّدة، والتزام جميع العاملين بمواقع المشروع بتطبيق الأساليب الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

كما صرّح أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شنّ حملة لرفع الإشغالات ورصد الوحدات المخالفة بالحى الرابع بالتجمع الخامس بالمدينة.

وفى السياق ذاته، صرّح أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، «ابنى بيتك ٢، والإسكان القومى، وشركة سهمود، وشركة أطلس».