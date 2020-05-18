عاجل.. محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا: أشعر بهمدان ومش بنفس قوتي

طمأن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، المواطنين على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن حالته مستقرة: "لسه عارف النهاردة من التحاليل اللي عملها لينا وكيل وزارة الصحة بالدقهلية".

وأضاف "مختار"، في أول مداخلة هاتفية له بعد إصابته بالفيروس، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد": "الحمد لله، الأعراض معظمها موجودة عندي، عدا ارتفاع درجات الحرارة".

وتابع: "دايما بطلع من الاستراحة بعمل جولات بشكل يومي، والواحد متعود على رتم معين في الشغل، بس بقالي ثلاثة أيام، حاسس إني همدان ومش بنفس قوتي، فقولت أعمل تحليل وأطمن على نفسي".