عاجل.. محافظ الدقهلية يؤكد إصابته بـ كورونا

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية إصابته بفيروس كورونا، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى قبل قليل.

وكان مصدر طبي بمديرية الصحة بالدقهلية، قال إن نتيجة تحليل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لفيروس كورونا المستجد، أظهرت إيجابيته، وإنه جار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لعزله مؤكدا أنه لم تظهر عليه أية أعراض.

وأضاف المصدر لـ"الوطن": "بعد ظهور نتيجة تحاليل مدير إدارة البيئة، وعزله بمستشفى كفر الزيات، جرى أخذ عينات من عدد من العاملين بالمحافظة، ومن بينهم المحافظ، صباح اليوم، وظهرت بعد 6 ساعات من أخذ العينة وكانت إيجابية.

كان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعلن منح إجازة للعاملين بإدارة البيئة والإدارات المجاورة لها بديوان عام المحافظة لمدة 14 يوما لحين الاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أنه تم فحص العاملين في الديوان العام واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.