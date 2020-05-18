عاجل.. محافظ الدقهلية: تّسلمت نتيجة إصابتي بكورونا عقب الإفطار اليوم

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن الجهاز التنفيذي في المحافظة يعمل على قدم وساق منذ أزمة فيروس كورونا المستجد ومن قبلها في أزمة السيول، موضحًا أنه تواصل مع الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وقال له: "حاسس إني مش بصحتي، وهمدان شوية، استأذنك تيجي تعمل تحليل كورونا".

وأضاف "مختار"، في مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى: "اتعمل لي المسحتين، واحدة من الحلق والأخرى من الأنف، وقالي النتيجة هتطلع النهاردة بعد الفطار، عشان عندنا معامل تابعة لوزارة الصحة في المنصورة تستلم عينات ومسحات المواطنين ويتم إخراج نتائجها".

وواصل: "اتصل بيا وقالي النتيجة إيجابية، وهنعمل الاستكمال الخاص بوزارة الصحة والبرتوكول العلاجي، والحمد لله الدنيا ماشية تمام، والحمد لله صحتي ماشية كويسة".