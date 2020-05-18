عاجل.. محافظ الدقهلية المصاب بـ كورونا: الكحة مضايقاني ودرجة حرارتي طبيعية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكي، أجرى له أشعة على الصدر، وتحليل دم بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك للتأكد من أن الرئة ليس بها أي مضاعفات: "فيروس كورونا معروف إنه بيدخل على الرئة على طول، وعملوا أيضًا تحليل دم عشان يشوفوا النسب الموجودة للفيروس في الدم طبيعية ولا لأ".

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد": "الأشعة الحمد لله طلعت كويسة، والتحاليل جاية في السكة، تحاليل الدم فيها نتائج طلعت في وقتها، والباقي هييجي بكرة إن شاء الله".

وعن ما يعانيه الآن، أكد محافظ الدقهلية، أنه يُعاني حاليا من "الكحة": "هي اللي مضايقاني شوية، بس الحمد لله، بس الكحة موجودة، والتنفس كويس، ودرجة حرارتي الحمد لله كويسة وطبيعية زي العادي، كأني مش عيان، المشكلة عندي في الإجهاد، حاسس إني مش أنا، مش بمجهودي ولا قوتي، هي دي المشكلة".