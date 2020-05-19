في الحلقة 25 من لعبة النسيان.. تهديد دينا الشربيني بالقتل

مفاجآت جديدة شهدتها أحداث الحلقة 25 من مسلسل لعبة النسيان، بدأت باكتشاف رقية (دينا الشربيني)، لخيوط قضية فساد ترتبط بشركة الشيال.

ومن ثم تهديد رقية بالقتل، بعد توصلها لتلك المعلومات.

وتوالت الأحداث، باتفاق نادر (علي قاسم) مع الطبيبة (بهيرة) إنجي المقدم، على قتل رقية، بعدما فشلت بهيرة في وقف رقية عن البحث في الماضي.

مسلسل لعبة النسيان

يعرض على "MBC مصر" الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الساعة 4:30 مساء، وعلى "MBC مصر 2" الساعة 1 صباحا، والإعادة الساعة 2 عصرا، والساعة 8 مساء.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.