محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة برئاسة الأنبا تادرس

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمكتبة بديوان عام المحافظة وفدا من كنائس بورسعيد برئاسة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، ورجال الكنيسة.

وقدم الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، التهنئة لجميع أهالي بورسعيد بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن "أشقاءنا المسلمين دائمًا لهم السبق في القيام بتقديم التهاني أثناء الأعياد"، مشيدًا بـ"روح الأخوة والمحبة التي تجمع بين نسيج الوطن الواحد".

وقدم محافظ بورسعيد، الشكر للأنبا تادرس ورجال الكنيسة علي التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك مؤكدا علي روح المحبة والمودة التي تجمع شركاء الوطن الواحد .

وأوضح أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كافة المناسبات"، مشيدًا بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.