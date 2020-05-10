مي كساب مع مجموعة من الأطفال بـ"الروب"..ومتابعون: الفضول هيقتلنا

حرصت الفنانة مي كساب على إشراك متابعيها بأحدث صور لها، حيث نشرت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بصحبة 4 أطفال، مرتدين "روب الاستحمام".

وعلقت "مي"، على الصورة قائلة: "جاهزين معادنا النهاردة إن شاء الله، تفتكروا إيه ملحوظة، كنزي وخديجة وسليمو وعبدالرحمن ما حدش يفتن سيبوهم يفكروا"، مرفقة هاشتاج "مي كساب" و"يستحمى حما حما".

وتساءل متابعو الفنانة عن ماهية الأمر، وكتب أحدهم: "فيديو كليب أكيد أو أغنية جديدة"، وعلقت أخرى: "دول مش أولادها، أولادها لسة صغيرين دول معاها ببرنامج"، وكتبت أخرى: "الفضول هيموتني".

كانت مي كساب شاركت في الغناء مع الفنان محمد جمعة أغنية "رمضان كريم مهما حصل"، ونشر الفيديو الخاص بالأغنية على صفحته الخاصة على فيسبوك.

وجاءت الأغنية، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، وعلق الفنان محمد جمعة على فيديو كليب الأغنية: "شويه تفاؤل كلنا محتاجينه الأيام دي، من عم ضياء، رمضان كريم مهما حصل، وإحنا الناس الحلوين العسل".