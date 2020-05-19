رسالة رمضان لشقيقته الوحيدة بعد عقد قرانها: "ربنا يرزقك الذرية الصالحة"

بارك الفنان محمد رمضان، زواج شقيقته الوحيدة إيمان، التي احتفلت بعقد قرانها على المهندس حسام حامد، وذلك فى حفل بسيط اقتصر فقط على الأسرتين.

وأعاد نشر صورتها مع زوجها، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها، "مبروك يا حبايبي ربنا يرزقكم السعادة وراحة البال والذرية الصالحة".

ونشرت "إيمان"، الصور الأولى من عقد قرانها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليها قائلة، "حبيبى وجوزى ربنا يخليك لي.. الحمد لله على هديتك يارب".

و كان من المقرر، أن يقام حفل الزفاف بعيد الفطر المقبل.