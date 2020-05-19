أحمد موسى يعلن إغلاق إحدى قرى الساحل الشمالي بسبب كورونا

أعلن الإعلامي أحمد موسى، إغلاق إحدى قرى الساحل الشمالي، وهي بالقرب من الكيلو 70، رافضًا ذكر اسمها، بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأضاف "موسى"، أنه تم اكتشاف حالتين أو ثلاث إصابات بكورونا في أسرة بتلك القرية، "الناس اللي كانت قاعدة مستنية العيد روحوهم بيوتهم، وأخلوا القرية من كل الناس اللي كانوا موجودين فيها الفترة اللي فاتت، الناس فاكرة أن اللي رايح الساحل الشمالي، مش هيصاب بكورونا".

وتابع: "يا سيدي خليك في البيت بلاش الساحل الشمالي، العدد كل يوم يزيد، اهدوا على نفسكم، التزموا بالبيت، الموضوع مش سهل فيه خطر، فيه خطر علينا كلنا، رايح تعمل ايه في الساحل الشمالي، خليكم في بيوتكم لو سمحتم، وبلاش تجمعات، وفيه ناس رايحه تعمل حفلات سحور وحفلات إفطار، إيه يا جماعة، فيه كورونا أرجوكم".