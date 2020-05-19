الحلقة 26 من مسلسل الفتوة.. حسن الجبالي على قيد الحياة ويتوعد عزمي

مشاهد حزينة يعيشها أهالي الجمالية، بعد رحيل حسن الجبالي، لكن في المقابل الأخير، ما زال على قيد الحياة دون علم أحد.. تلك هي تفاصيل الحلقة 26 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، الذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الـ12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة 26 من مسلسل الفتوة

بدأت أحداث الحلقة، باستعادة حسن الجبالي، ياسر جلال، وعيه بعدما عثر عليه مجموعة من الأشخاص، ليبدأ في التفكير في كيفية أخذ حقه، متوعدا المعلم عزمي صابر أبو شديد، أحمد صلاح حسني، بعدما حاول قتله، وعين نفسه فتوة للجمالية مكانه.

وفي الوقت نفسه، الذي يخطط حسن أخذ حقه، يبكي الجميع بحي الجمالية فراقه لكن والدته إنعام سالوسة، لم تصدق وفاته، مقتنعة أنه ما زال على قيد الحياة، وسيرجع لمكانه، فيما يحاول سيد اللبان، رياض الخولي، التودد إلى ليل، مي عمر، مرة أخرى، رغم رفضها له، وعلمه بأنها حامل بابن "الجبالي".

وانتهت أحداث الحلقة، بوفاة والدة حسن الجبالي، إنعام سالوسة، وهي جالسة على كنبتها، وفي نفس الوقت، شعر بها "الجبالي" بفقدان والدته.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.