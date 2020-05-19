قبل محافظ الدقهلية.. مسؤولون أصيبوا بفيروس كورونا

مسؤولون عدة أصيبوا بفيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة، آخرهم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بعدما أكد إصابته بكوفيد-19، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، موضحا أنه تسلم نتيجة التحاليل التي أثبتت إصابته، اليوم بعد الإفطار، وأنه هو من طلب إجراء فحص كورونا له.

كان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعلن منح إجازة للعاملين بإدارة البيئة والإدارات المجاورة لها بديوان عام المحافظة لمدة 14 يوما لحين الاطمئنان عليهم، مشيرا إلى أنه تم فحص العاملين في الديوان العام واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

كذلك تأكد الأسبوع الماضي، إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا، لتسجل أول حالة إصابة في مجلس النواب، وحجزت في مستشفى العزل بقصر العيني الفرنساوي في الحجر الصحي لتلقي العلاج، وذلك بعدما أثبتت التحليلات إيجابية فحص العينة، حيث أجريت لها كل التحاليل، وذلك بعد ظهور الأعراض عليها، خلال الأيام الماضية.

كذلك أصيبت الدكتورة نيرة مفتاح عميد كلية طب البنات بالقاهرة، بفيروس كورونا، بعد مخالطتها للمصابين بمستشفى الزهراء بالعباسية، وهو ما أكده الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، مضيفا أنه تم إجراء تحليلين للدكتورة نيرة، الأول كانت نتيجته إيجابية، والثاني كان سلبيا، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء تحليل ثالث لها.