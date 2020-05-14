وزير التعليم: المدارس الخاصة غير ملزمة باستخدام "إدمودو"

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على طلب بعض المدارس، بتسليم الطلاب أبحاثهم يدويًا حتى لو سلموه ورقيًا.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، على قناة "إكسترا نيوز": "لازم نقدر إن التجربة جديدة حتى على الإدارات المدرسية، وأكدنا عليهم أكثر من مرة، وناس كتير لسه عندها ثقافة الورق، بيعملها حرصًا على الولاد".

وأضاف: "ولكن في نقطة محتاجة توضيح، المدارس الخاصة مش ملزمة بتركيب منصة إدمودو، وهذه المنصة في 55 ألف مدرسة حكومية".

وتابع: "المدارس الخاصة قد تستخدم منصة إدمودو وقد تستخدم غيرها، يطلبون تسليم الأبحاث ورقيا كنوع من التأمين للطلاب، ناخد المواضيع بهدوء، ولو المدرسة طلبت طلب منطقي مفيش مانع نعملها ولكن لو فيها استغلال أو شاكين في الهدف يبقى واحدة كفاية".