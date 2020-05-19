"حماية المستهلك" يرد على مطالبة المدارس الخاصة بمصاريف السنة الجديدة

علق اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، على ما أثير بشأن مطالبة بعض المدارس الخاصة، أولياء الامور، بسداد مصاريف السنة الدراسية المقبلة، مقابل عدم شطب أبنائهم منها.

وقال عبدالمعطي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، إنه ورد بعض الشكاوى من أولياء الأمور، والقانون يلزم مقدم أي خدمة برد مقابل الخدمة، أو إعادة تقديمها في حالة وجود عيب أو نقص وفقا لطريقتها وشروط التعاقد عليها.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك: "توجيهات الرئيس الدائمة، هو الاهتمام بالمواطن، والإجراءات التي تتخذها الحكومة، تستهدف مصلحة المواطن، وننسق مع وزارة التعليم، لمعرفة طبيعة تقديم الخدمة في مجال العملية التعليمية، وهل ما إذا تم تقديم الخدمة كاملة، أو فيها نقص".

وتابع: "ممكن أن تكون الخدمة قُدمت عبر الأون لاين، أو لم تقدمها، كما نبحث أيضًا تعاقد المدارس مع المدرسين، وندرس هذا الأمر بشكل قانوني، ويجب أن يكون أي قرار متوافقًا مع القانون، وخلال فترة بسيطة قادمة، سنتخذ إجراء واضح في هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة التعليم".

وناقش الإعلامي خالد أبو بكر، قضية تهديد بعض المدارس الخاصة، لأولياء الأمور، بفصل أبنائهم، إذا لم يدفعوا مصاريف العام الدراسي المقبل.