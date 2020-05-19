2 في الصندوق حلقة 28.. ممادو يفكر بالزواج من راقصة وزوجته تشك بخيانته

أخبار سيئة تلقاها الزعيم عبده ممادو "بيومي فؤاد"، في بداية الحلقة الحلقة الـ28 من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر، إذ يعلم بأنّ أهالي ومواطنين بلاده، يحاولوا انقلاب ضده، فيقرر السفر إلى دولته "زامبيزي"، من أجل استقرار الأوضاع هناك، ويخبر نائبه عباسي "محمود البزاوي"، أنّه سيقتل كل من يحاول الوقوف أمام زعامته.

وتدور أحداث الحلقة، حول بدء شوقي "حمدي الميرغني"، وزيكا "أوس أوس" أولى حصص دراسة المصطلحات السياسية، حتى يكونوا مُلمّين بالأمور الخاصة بالسلطة، ليكونوا مؤهلين لتولي حكم دولة "زامبيزي"، وسط حالة من عدم الفهم من قبل الاثنين، خاصة وأنهما طموحاتهما تتمركز حول التمثيل والغناء فقط.

وقبل سفر ممادو إلى خارج مصر، يقرر الذهاب لمنزل الراقصة سونيا "رحاب الجمل"، لتوديعها في سرية تامة مُتخفيًا، ليفاجأ بأنّها عزمت كامل فرقتها، حتى لا تتواجد بمفردهما معه في المنزل، وسط حالة ضيق شديد من جانبه، إلا أنها تحاول جعله في حال أفضل، وتقوم بالرقص له، ليطلب منها أن تأمر بانصراف الفرقة بالكامل ليبقيا بمفردهما.

وأثناء حديثهما، تطلب سونيا الزواج من ممادو، حتى تنفذ له رغباته، ما يجعله يفكر في الأمر، خاصةً وأنّه متزوج 4 مرات.

ويحضر شوقي وزكي، برفقه حبيبتهما ناهد "نهى عابدين" وكريمة "هايدي رفعت"، حفل زفاف الملحن عز "عبدالعزيز قباج"، الذي يقوم بمساندتهم في أعمالهم الفنية.

ويعقد الدوعكي مقابلة لأبناء "رابطة الزبّالين"، إذ يؤكد لهما بأنه قرر شراء سيارات جديدة من أجل العمل من خلالها في مجال تطوير الزبالة، كما يؤكد لهما بأنه قابل المحافظ الذي أثنى على دوره في مجال التطوير.

وتنتهي أحداث الحلقة، برشوة زوجة بيومي فؤاد لسائقه الخاص كوارشي، الذي يؤكد لها بأن زوجها ممادو يفكر بالزواج من الراقصة سونيا، لكنه لم يقرر بعد من المرأة التي سيطلقها.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.