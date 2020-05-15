2 في الصندوق الحلقة 24: أول زيارة لشوقي وزكي لمنزلهما بعد الزعامة

تبدأ أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر، بأول لقاء يجمع بين شوقة "حمدي الميرغني" وزكي "أوس أوس" برسمية "انتصار" بعد أن أصبحا أولاد الزعيم ممادو "بيومي فؤاد".

وبعد أن تصل الأخبار إلى حليم "علاء زينهم" والد كريمة "هايدي رفعت" حبيبة زكي، يخبرها أنّه قام بإلغاء الموعد من العريس الذي تقدم لخِطبتها، كما طلب منها أن تتصل بزكي لتخبره بأنّه يوافق على زواجهما.

وبعد أن يفسخ البغدادي خِطبة ناهد "نهى عابدين" من عريسها، يقرر أن يُعيد إليها هاتفها مرة أخرى، ويخبرها أنّه قد وافق على زواجها من حبيبها شوقي، ويطلب منها أيضًا أن تتصل به، ليخبرها الأخير بأنّه أصبح ابن زعيم دولة زامبيزي، وأصبح اسمه شوقي ممادو.

ويقرر ممادو أن يحضر لحفل كبير في القاهرة، للاحتفال بعثوره على أولاده، بمشاركة كل دول العالم، إلا أن نائبه عباسي "محمود البزاوي" يخاف أن يحدث انقلاب في بلاده، بسبب عدم وجوده هو الآخر في البلد.

وتنتهي أحداث الحلقة بتحدٍ بين شوقي وزكي أمام والدهما ممادو برفضهما العودة إلى مقر السفارة مرة أخرى إلا بمرافقة الدوعكي ورسمية، فيتفاوض ممادو مع الدوعكي بالاستجابة لطلبهم ومرافقتهم إلى السفارة، حتى يأتي موعد سفرهم إلى الخارج ليستجيب لطلبه.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.