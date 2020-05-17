2 في الصندوق الحلقة 26: إعادة تأهيل شوقي وزكي قبل السفر لزامبيزي

بدأت أحداث الحلقة 26 مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، بعودة المياه إلى مجاريها بين المعلم الدوعكي "صلاح عبدالله"، وبغدادي "حجاج عبدالعظيم"، بعد سنوات من المنافسة والخصام بين الطرفين، بعدما يعتذر له الأخير في الحفل المقام على شرف شوقي "حمدي الميرغني"، وزكي" أوس أوس"، كما يعتذر له حليم "علاء زينهم"، والد كريمة "هايدي رفعت"، بعدما طردهم من منزله.

وخلال الحفل، يقابل الصحفي بدير الحديدي "تميم عبده"، حبيبته السابقة فريدة "مها أبوعوف"، والتي تركها منذ زمن بعيد ورفض الزواج بعدها، ليتبادلا الحديث بشأن الفترة الماضية في حياتيهما.

ثم يستدعي الزعيم عبده ممادو "بيومي فؤاد"، الصحفي بدير الحديدي، ليفاوضه على الكفّ عن الحديث عنه بأنّه حاكم ظالم ومستبد ويعرض عليه أموالًا طائلة، إلا أنّ الأخير يرفض ويطلب منه تغيير طريقة حكمه بدلًا من ذلك، لينهي "ممادو" الحوار معه فورًا.

ويفاجأ شوقي وزكي، جميع حضور الحفل، بأغنية من تقديمهما، ليتفاعل معها جميع الحضور بالرقص داخل قاعة الفندق.

ويطلب "ممادو" من نائبه عباسي "محمود البزاوي"، أن يُجهز لسفر شوقي وزكي، لتقديمهما إلى الشعب الزامبيزي، وتعيينهما نائبين له، ليقترح عليه نائبه أن يتأنى في قرار سفرهما، ويُبقى عليهما في مصر حتى إعادة تأهيلهما ليناسبا الوضع الجديد، ثم يجري الإعلان عن واحد منهم يتولى الزعامة، ليوافق "ممادو" على اقتراحه، ويوكل له مهمة متابعة عملية التأهيل بالقاهرة، ليسافر هو إلى زامبيزي.

وتنتهي أحداث الحلقة بطلب شوقي وزكي، من الدوعكي، أن يرافقهما في زيارة ناهد "نهى عابدين"، وكريمة "هايدي رفعت"، لإتمام خطوبتهما مرة أخرى، إلا أنّ الدوعكي، يقرر أنّه من الأفضل أن يتولى المهمة والدهما الحقيقي.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.