2 في الصندوق حلقة 25.. حفل ضخم لشوقي وزكي بعد الزعامة والحضور مفاجأة

بدأت أحداث الحلقة الـ25 مسلسل 2 في الصندوق، المذاع عبر فضائية MBC مصر، بالاستعداد لحفل ضخم يقيمه الزعيم عبده ممادو "بيومي فؤاد"، للاحتفال بالعثور على أولاده، يحضر خلاله عدد من القيادات والشخصيات العامة.

ويُصر كل من شوقي "حمدي الميرغني" وزكي "أوس أوس"، على حضور الصحفي بدير الحديدي "تميم عبده"، إلى الحفل المقام على شرفهما، إلا أنّه يرفض في بادئ الأمر بسبب الخلافات بينه وبين والدهما ممادو، إذ يخبرهما أنه حاكم ظالم ومستبد، ويعدم كل مواطن يقف أمامه، وبعد إصرار منهما، يستجيب لطلبهما.

وتسير أحداث الحلقة، في إقامة حفل بأحد الفنادق الكبيرة، بحضور نائب ممادو عباسي "محمود البزاوي"، وعائلته، فضلًا عن الراقصة سونيا "رحاب الجمل"، والملحن عز "عبدالعزيز قباج".

وتنتهي أحداث الحلقة، بحضور أهل الحارة التي تربى فيها شوقة وزيكا إلى الحفل، بملابس تثير استغراب الحضور، كما تشهد أول لقاء بين شوقي وحبيبته ناهد "نهى عابدين"، بعد الزعامة.

مسلسل 2 في الصندوق، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، صلاح عبدالله، أحمد عبدالله محمود، انتصار، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ويعرض يوميًا على شاشة "MBC مصر" الساعة 9:30 مساءً.