مفاجأة لـ"عسلية وزمارة".. في الحلقة 26 من مسلسل ولاد إمبابة

تذهب "أفراح" الفنانة شمس، وحبيبها "مصيلحي" الفنان هاني حسن الأسمر، إلى مكتب المحامي "نعمان"، الفنان أيمن قنديل، من أجل تخليص مصالحهم، التي تتعلق بميراث والدتهم "إمبابة" الفنانة سيف النصر، في الحلقة 26 من مسلسل ولاد إمبابة.

ويلاحظ "عسلية"، الفنان سعد الصغير، وشقيقه "زمارة" الفنان مصطفى أبو سريع، وجود إحدى السيدات في محل "فتلة الحلاق"، فينادي كل منهم على سكان الشارع لكي يفضحاه، ومن بينهم أمه "إمبابة"، قبل أن تحدث المفاجأة ويكتشفا أنها من بداخل المحل، فتوبخهما بعد خروجها من المحل.

تدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.