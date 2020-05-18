خدعة عسلية وزمارة تنكشف في الحلقة 25 من مسلسل ولاد إمبابة

يقدم الفنان عمرو رمزي، حصص عاطفية لبعض السيدات اللاتي انفصلن عن أزواجهن، في بداية الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل ولاد إمبابة، إذ تتفاخر كل منهن بالطريقة التي تركت بها زوجها، فمنهن من طلبت الطلاق بعد "البوفيه"، وأخرى انفصلت في ليلة الزفاف.

كما يكشف الخدعة التي حاول "زمارة" مصطفى أبو سريع، و"عسلية" سعد الصغير، خدعته بها، والتي تتلخص في محاولة جعل إحدى فتيات الحارة "صباح"، في محل شقيقته الهندية "أشا" حتى يحصلون على الميراث.

تدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.