شقيقة هندية مزيفة في الحلقة 24 من مسلسل ولاد إمبابة

يذهب "عسلية" سعد الصغير، و"زمارة" مصطفى أبو سريع، لرؤية أخيهما، فيجداه الفنان الشعبي إسماعيل الليثي، فيصعدان إلى المسرح معه ويتراقصان على أغنية شعبية له، في بداية الحلقة 24 من مسلسل ولاد إمبابة.

ويحاول الثنائي "زمارة" و"عسلية"، جلب إحدى الفتيات وتدعى "صباح" لتجسيد شخصية شقيقتهما الهندية "آشا"، والتي يتحتم حضورها حتى تتم وصية والدتهما "إمبابة" فريدة سيف النصر، في توزيع تركتها على أبنائها، ما دفع الثنائي لاختبار صباح على التحدث باللغة العربية والهندية.

تدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.