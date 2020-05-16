زمارة يؤلف أغاني شعبية في الحلقة 23 من مسلسل ولاد إمبابة

يعزف "عسلية" سعد الصغير، على الطبلة، وشقيقه "زمارة" مصطفى أبو سريع، على الجيتار، في غرفتهما، وسط حالة من السعادة، في بداية الحلقة الـ23 من مسلسل ولاد إمبابة، قبل أن يفاجيء "زمارة" شقيقه، بسؤاله عن أحد السراويل التي لم يجدها، عسى أن يكون قد لبسه من قبل، ولكن من خلال موال غناء شعبي، بطريقة كوميدية.

ويجلس الثنائي، مع متعهد حفلات وله علاقة بالوسط الفني، ليحاول التعاون مع "زمارة"، الذي يجد في نفسه فن الغناء والصوت الحسن، ليوهما هذا الشخص بأن لديهم أغنيات شعبية مؤلفة تصلح لإعلانات، حيث يرتجلها "زمارة" فيشتريها مقابل أموال وفيرة.

تدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي.