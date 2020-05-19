صابرين: أستعد لفيلم مع شريف عرفة من بطولة هنيدي

قالت الفنانة صابرين، إن هناك مفاجئة تحضرها للجمهور، فهي في طريقها للمشاركة في أحد أفلام المخرج الكبير شريف عرفة، مضيفة: من المخرجين اللي كنت بعاكسهم من زمان من بعيد ونفسي أشتغل معاهم والفيلم بطولة منة شلبي ومحمد هنيدي.

وأضافت صابرين أنها لن تستخدم شعرها الطبيعي في الفيلم لأنه يمثل حقبة معينة تتطلب استخدام البواريك.

وتابعت صابرين، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، أنها منذ خلعها للحجاب لم تقم حتى الآن بدور من غيره .

وتابعت، أنها حرصت على إظهار الباروكة أثناء تصوير العمل حتى لا يقول الناس إن صابرين خلعت الحجاب عشان تشتغل.. "حبيت أقول لهم اديني لسه لابسة البروكة وبشتغل ومافيش علاقة بين خلع الحجاب والشغل".