الديهي: تركيا خطفت 150 طفلا وأرسلتهم إلى ليبيا للقيام بعمليات إرهابية

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أن تركيا جلبت دفعة جديدة من المرتزقة للقتال في ليبيا، حيث أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن عدد المسلحين الذين نقلتهم تركيا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 8950، من بينهم 150 طفلا تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما.

وقال الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية TeN، أن منظمات حقوق الإنسان الدولية، الذين يهتموا بحقوق قطعة تسقط من أعلى بناية، أن هناك 150 طفل مرتزقة تم خطفهم من الأراضي السورية وتجهيزهم وإرسالهم للأراضي الليبية ليقوموا بأعمال إرهابية.

وحذر، المجتمع الدولي من كارثة إنسانية على أرض ليبيا بإستخدام 150 طفل في الأعمال الإرهابية.