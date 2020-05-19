الجسر الجوي الاستثنائي يسير 5 رحلات لإعادة المصريين من 3 دول

تسيّر الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم، 5 رحلات طيران استثنائية إلى 3 دول عربية، لإعادة المصريين العالقين هناك بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إنّ الشركة الوطنية مصر للطيران تسير غدا الثلاثاء، 3 رحلات استثنائية إلى مدينة أبوظبي بالإمارات، لإعادة 800 مصري، ورحلة إلى مدينة جدة بالمملكة السعودية، ورحلة إلى سلطنة عمان، لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود رحلات أبوظبي إلى مطار القاهرة الدولي، ويتم تسكين العائدين بمدينة طلاب جامعة عين شمس، وتعود رحلتي جدة وعمان إلى مطار مرسى علم الدولي.

ومن المقرر أن تجري سلطات مطاري القاهرة ومرسى علم الدوليين، فحصا طبيا على ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.