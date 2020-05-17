خبير: السياحة الاقتصادية هتتلغي.. العالم مش عامل حسابها

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة الأسبق، إنّ هناك عاملين في قطاع السياحة دخلهم توقف بتوقف السياحة، موضحا أنّ العامل بالسياحة يحصل على راتبه عند تشغيل القطاع، ولا يحصل على راتبه مثل الموظفين شهريا بغض النظر عن توقف أو تشغيل العمل.

وأضاف "البطوطي" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أنّ التخوف من حدوث إصابات بفيروس كورونا بسبب فتح السياحة مبرر، موضحا أنّ مصر من الدول التي يرغب السائحين في زيارتها حال فتح السياحة الخارجية: "فيه ناس مجنونة بمصر وبتعشقها".

وأكد أنّ عودة السياحة الداخلية بنسبة إشغال 25% بالفنادق، وأي شخص سيدخل الفندق سيتم الكشف عليه، وتخصيص جزء داخل كل فندق للعزل عند وجود اشتباه، وسيتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي: "إحنا مش بنعمل حاجة تضايق الناس، بس السيستم في العالم اتغير وبقت ثقافة".

وأوضح أنّه سيتم فتح الشواطئ وفق إجراءات التباعد، وإلغاء "الأوبن بوفيه"، لافتا إلى أنّ بعض الفنادق أبدت استعداداتها لتطبيق المنظومة والإجراءات الجديدة، كما أنّه يتبع ذلك فتح الفنادق بنسبة 50%: "السياحة الاقتصادية أو اللي سعرها قليل دي مش هتبقى موجودة الفترة الجاية في العالم مش معمول حسابها كله ومش موجود، ولا داخليا ولا خارجيا، لأن التكلفة هتزيد".