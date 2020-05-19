وزير الإسكان يتابع تطوير محور الفريق العرابي: لا تسمحوا بالتعديات

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

جاء ذلك بحضور ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسؤولؤ الوزارة والمحافظتين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور الفريق إبراهيم العرابي "ترعة الطوارئ سابقاً"، ومخطط استخدامات الأراضي المحيطة بالمحور.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى للأعمال بالمحور، والأعمال الصناعية عليه، كما تم استعراض مخطط استخدامات الأراضي الشاغرة والمكتسبة على جانبي المحور، لتعظيم الاستفادة من المشروع، وعدم تحول المناطق المحيطة به إلى مناطق عشوائية.

وأكد الجزار، أنه تم التشديد على منع النمو العشوائي على جانبي المحور، وعدم السماح بالتعدي على الأراضي المحيطة به، ووضع اشتراطات التنمية، وتحديد الأنشطة المختلفة للأراضي، ودراسة الإطار الأشمل لتطوير المنطقة المحيطة بالمحور.

وأوضح أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابي، والذي سيسهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية، كما أنه سيوفر نطاقا عمرانيا متحضرا يحيط به.