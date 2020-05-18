"رحمي"يبحث مع وزيرة البيئة موقف مصانع تدوير القمامة في طنطا والمحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فواد، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الموقف الحالي لمصانع التدوير بدفرة وطنطا، ومصنع تدوير المحلة الكبرى بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وقال محافظ الغربية، إن هذا اللقاء يأتي في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبي (Eu)، وهيئة المعونة السويسرية ( SECO)، وهيئة المعونة الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW).

من جانبه، أكد نائب محافظ الغربية، حرص المحافظة علي الارتقاء بمنطومةً القمامة، من خلال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة ومصانع التدوير بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة.