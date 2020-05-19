محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا: كنت مخالطا لمدير إدارة البيئة

تحدث الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن تفاصيل مرضه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، الذي مازحه في بداية المداخلة، "صوتك ما شاء الله كويس أهو"، فرد عليه ضاحكًا: " طالما شوفتك أبقى كويس على طول".

وقال "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mBC مصر"، إنه شعر فجأة بأنه مُجهد، "حسيت إني تعبان وهمدان ومش قادر أبذل مجهود، وحسيت إني أنا مش أنا، كلمت وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وعمل تحليل وطلعت النتيجة إيجابية".

وتابع: "ربنا يكرم ونمشي على البرتوكول اللي وضعته وزارة الصحة والسكان"، مؤكدًا أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة تواصلت معه للاطمئنان على حالته الصحية، "فيه عندنا أول إمبارح ثبت إصابة مدير إدارة البيئة بالمحافظة بفيروس كورونا، وكان مخالط ليا".

وواصل: "بطبيعة الحال كان مخالط ليا نظرًا للجولات التي نقوم بها بشكل يومي، بس الحمد لله أي حد معرض أنه يجيليه كورونا، أنا تحت أمر البلد في أي حاجة، كل واحد بيخدم البلد في مكانه".