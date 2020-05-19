النيابة تحقق مع سائق النقل المتسبب في حادث الدائري

بدأت نيابة العامة تحقيقاتها مع السائق المتسبب في حادث الطريق الدائري، والذي نجم عنه تحطم 13 سيارة ووفاة موظف وإصابة 5 آخرين بإصابات بالغة.

ونسبت النيابة للسائق تهمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وطلبت تحريات المباحث في الحادث، واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على سائق السيارة الذي تسبب في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة البساتين، والذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين.

وأضاف مصدر، أنه جرى نقل المتوفي والمصابين للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ورفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وتابع أن سائق السيارة النقل، انقلبت منه حمولة السيارة قيادته دون قصد، ما أسفر عن تصادم عدة سيارات كانت تسيير خلفه، ونتج عن ذلك سقوط ضحايا.