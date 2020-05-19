دعوة أممية لواشنطن وموسكو لإجراء محادثات إنهاء الأزمة السورية

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، اليوم، لإجراء محادثات بين روسيا والولايات المتحدة للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من تسع سنوات، قائلًا إن القوتين الرئيسيتين يمكن أن تلعبا دورًا رئيسيًا.

وتمثل دعوة جير بيدرسون موسكو وواشنطن للقيام بدور قيادي، أول مناشدة علنية له للقوى المتنافسة في النزاع السوري، وفقًا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأخبر بيدرسون مجلس الأمن الدولي، أن الدول الثلاث التي أخذت زمام المبادرة في ترتيب وقف إطلاق النار في سوريا، روسيا وإيران وتركيا تعتبر "لاعبة رئيسية أيضا".

وذكر أن أعضاء لجنة من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني من المفترض أن يقوموا بصياغة دستور جديد للبلاد.

وأشار بيدرسون إلى أنه كانت هناك العديد من الفرص الضائعة للانتقال من الصراع إلى المسار السياسي، مضيفًا "أعقب تلك الفرض الضائعة تجدد العنف، وتصلب المواقف بين الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية. يجب ألا نكرر هذا النمط".