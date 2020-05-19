فتح 61 جراجا مغلقا بالقاهرة في أسبوع لتخفيف تكدس السيارات

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء، بتكثيف حملات فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، لتخفيف تكدس السيارات بالشوارع والميادين الرئيسية، والقضاء على ظاهرة الانتظار الخاطىء، وتسيير الحركة المرورية.

وحذر محافظ القاهرة أصحاب العقارات السكنية على مستوى المحافظة من الامتناع عن فتح الجراجات، أو تشغيلها فى غير الغرض المخصص لها وتحويلها إلى أنشطة أخرى، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن حملات فتح الجراجات المغلقة بالعاصمة تمكنت من فتح 61 جراجًا مغلقًا بعدة أحياء خلال أسبوع.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بضرورة الإستمرار فى فتح الجراجات وتخصيصها للغرض الذى أُنشئت من أجله، والمرور الدوري على جميع العقارات للتأكد من وجود الجراجات طبقًا لتراخيص البناء المنصرفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا فى حال المخالفة.