مدينة زويل تدعم "أبوالريش الياباني" بـ660 عبوة تعقيم 

انتهى فريق بحثي بمدينة زويل، من تصنيع مواد تعقيم، وقدم 660 عبوة إلى مستشفى الأطفال الجامعي (أبو الريش الياباني)، لدعمها في مواصلة رسالتها الإنسانية لعلاج الأطفال، وتوفير مواد التعقيم للعاملين بالمستشفى، لمساعدتهم في الحد من انتشار العدوى وأداء مهمتهم في أمان تام.

وتأتي المبادرة تماشيا مع استراتيجية مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الهادفة للبحث عن حلول لكثير من قضايا المجتمع في مجالات الصحة والطاقة والبيئة وغيرها.

يذكر أنّ الباحثين في مدينة زويل، نجحوا مؤخرا في تصميم وتصنيع أجهزة تنفس صناعي، وتطوير عقاقير طبية لعلاج فيروس كورونا، وإنتاج مطهرات وأجهزة وقائية، وتطوير كاشفات للفيروس، وتطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنها التحقق من وجود حالات إصابات إيجابية في زمن وجيز.