من المخالطين للمحافظ.. إجراء تحاليل الكشف عن كورونا للصحفيين بالدقهلية

أجرى عدد من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة الدقهلية، اليوم، اختبارات سريعة لفيروس كورونا، بسبب مخالطتهم لمحافظ الدقهلية أيمن مختار، خلال الفترة الأخيرة .

وطالب الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، المخالطين من الصحفيين والإعلامين بالدقهلية الحضور لإجراء كشف سريع عن فيروس كورونا من الذين حضروا عدد من جولات المحافظ خلال الفترة الأخيرة .

وانتقل عدد من الصحفيين والإعلامين إلي مبني ديوان عام الصحة وأجروا التحاليل اللازمة، بإدارة الطب الوقائي بالمديرية، وجاءت جميعها سلبية.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، وأنه علم بنتيجة التحاليل وهو في طريق عودته إلي المنصورة بعد لقائه بوزير الري في مكتبه يوم الاثنين، وتوجه بعدها إلي استراحته .