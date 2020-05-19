محافظ الدقهلية بعد إصابته بكورونا: جار حصر المخالطين للكشف عليهم غدا

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إنه يتم الآن حصر كل من خالطه بشكل مباشر أو غير مباشر، وأخذ مسحات طبية لمن ظهرت عليهم الأعراض، سواء نائب المحافظ أو السكرتير العام، أو السكرتير المساعد.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "نسير في الإجراءات الخاصة بوزارة الصحة، ونفحص ونشوف حد عنده أعراض ولا لا من المخالطين، والكلام ده من بكرة".

وتابع: "أجرينا التطهير والتعقيم في المحافظة، ومن أول بكرة، هنبدأ نكشف على الناس اللي احنا حصدناهم النهاردة المخالطين له، أنا لسه في الاستراحة الخاصة بالمحافظ متحركتش في مكان ما، العزل هيتم في الاستراحة أو في مستشفيات العزل في المحافظة".