الأعلى للإعلام يحقق في مخالفات تغطية كورونا

بدأ اجتماع لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قبل قليل، لاستكمال التحقيق في الشكاوى المنسوبة لعدد من وسائل الإعلام، بشأن التغطية الإعلامية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والتي وصلت إلى 50 شكوى ضد مواقع إلكترونية وصفحات على فيس بوك وقنوات فضائية.

وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ المجلس قرر استدعاء الممثل القانوني لجريدة النبأ، لجلسة تحقيق اليوم، لاتهام الموقع بنشر عدد من الأخبار الكاذبة حول كورونا، موضحا أنّ المجلس أمر بفتح تحقيق بشأن أخبار كاذبة، وبشكل متكرر في أعداد الجريدة وموقعها، بالمخالفة لقرار المجلس حول المعالجة الإعلامية للوباء القاتل.

وكان المجلس اتخذ عدة قرارات بحق مواقع إلكترونية متهمة بنشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا، بينها إلزام موقع القاهرة 24 بالإعتذار عما نشره عن مستشفيات جامعة القاهرة وحذف المحتوى المخالف.

كما وافق المجلس على قرار لجنة التظلمات بقبول تظلم موقع أوبرا نيوز، ضد قرار حجبه لمدة 3 أشهر، وألزمته بتقديم الاعتذار لجامعة عين شمس على الأخبار الخاطئة، كما قررت اللجنة وقف الحجب اكتفاء بما تم منه.