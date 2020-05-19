أدار 12 مليار ريال وامتلك قناة "إقرأ".. معلومات عن صالح كامل

إثر نوبة قلبية حادة، توفي رجل الأعمال السعودي صالح كامل، عن عمر ناهز 79 عامًا، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، في ساعة متأخرة من مساء أمس.

ويعد صالح كامل أحد أكبر المستثمرين العرب في مجال الإعلام من خلال شبكة "ART"، راديو وتلفزيون العرب، إضافة إلى استثماراته في العديد من المجالات.

وتستعرض "الوطن" معلومات عن الراحل صالح كامل، فيما يلي:

- ولد فى عام1941 في مكة المكرمة، وعملت عائلتة بالطوافة، وهي مهنة لرعاية الحجاج، فيما تولى منصب مدير عام ديوان رئيس الوزراء.

- تلقى تعيلمه الابتدائى والمتوسط فى كل من مكة والطائف، ودرس الثانوية فى جدة، ثم حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1963 من جامعة الرياض.

- أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم "دار ومكتب الكشاف السعودي".

- حصل على جائزة رجل أعمال الخليج عام 1993.

- تزوج من الفنانة المصرية صفاء أبوالسعود، وأصبحت آخر زوجاته، وأنجب منها ثلاث بنات، وله أبناء من زواج سابق.

- التحق بالعمل فى إدارة رعاية الشباب بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ثم انتقل بعد فترة صغيرة إلى العمل فى وزارة المالية السعودية لـ10 سنوات.

- أنشأ مؤسسة دار "عكاظ" السعودية للنشر.

- ترأس مجلس إدارة "مجموعة دله البركة" التي تشمل مجموعة شركات منها، مجموعة التوفيق المالية، البركة للاستثمار والتنمية، عسير، مجموعة البركة المصرفية.

- ساهم في تأسيس صحيفة "الوطن" السعودية.

- امتلك وأدار ما يزيد على 12 مليار ريال، موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة في المملكة ونحو 45 دولة حول العالم.

- امتلك قناة "اقرأ" الإسلامية، وفقًا لرويترز.

- جاء ترتيبه رقم 7 من بين أقوى 50 شخصية عربية في المنطقة والعالم عام 2006.

- أدار الشركة الإعلامية العربية وشركة مسك الإعلامية العربية، وشركة درة العروس، وراديو وتلفزيون العرب "ART".

- جاء اسمه ضمن قائمة الأثرياء العرب لعام 2017، حيث بلغت ثروته 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي، حسب موقع "فوربس".