الاتنين بيكذبوا.. جوانب التشابه بين مسلسلي فرصة تانية ونحب تاني ليه

وقع تشابه في الأحداث في عدد من حلقات كل من مسلسل فرصة تانية، ونحب تاني ليه، حيث تعرض خلالهما ياسمين صبري لحادث وانقلاب سيارتها وتدعي فقدانها للذاكرة حتى تكتشف خدعتها، كما تعرض شريف منير لحادث وانقلاب سيارته وزعم فقدانه جزئي للذاكرة، مع تحذيرات الأطباء لمن حولهما بعدم إطلاعهما على الفترة التي كانت قبل الحادث حفاظًا على حياتهما.

ونحب تاني ليه

كشفت الحلقة 25 من أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، خدعة عبدالله الروبي، والذي يجسد دوره شريف منير، بإقناع من حوله بإصابته بفقدان جزئي للذاكرة وبالتحديد "نسيان" الفترة التي حدث فيها الانفصال بينه وبين زوجته غالية عبدالرحمن، والتي تجسد دورها ياسمين عبدالعزيز، جراء حادث انقلاب سيارته.

في الحلقات السابقة، لم تستطع "غالية" إخبار "عبدالله" بحقيقة انفصالهما، أو ارتباطها مجددًا بـ "مراد السويفي"، والذي يجسد دوره كريم فهمي، بناء على نصيحة الأطباء خوفًا من حدوث انتكاسة طبية له، ولكن في الحلقة 25 أثناء حديث "عبدالله" مع صديقه الدكتور عمر "أحمد سعيد عبدالغني"، أخطأ وسأله عن مصير علاقته بـ "ميرنا"، ليتفاجأ "عمر" بتذكر "عبدالله" لهذه العلاقة بالرغم من فقدانه للذاكرة.

واضطر "عبدالله" لأن يخبر صديقه "عمر" بأنه ادعى فقدانه للذاكرة، حتى يقترب من "غالية" وابنته تيا، ويستعيد أسرته مجددًا، وندمه على مرحلة الانفصال، مؤكدًا له أنه تغير للأفضل، ويتمنى عودة زوجته له.

مسلسل ونحب تاني ليه، الذي يعرض على قنوات cbc، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.

فرصة تانية

وفي مسلسل فرصة تانية، ادعت ملك، والتي تجسد دورها ياسمين صبري، إصابتها بفقدان الذاكرة، بعد حادث انقلاب سيارتها، مع تحذير الأطباء لأسرتها بعدم محاولة إطلاعها على الفترة التي كانت تسبق الحادث حتى لا يحدث لها انتكاسة، خصوصًا وأنها فسخت خطبتها من "زياد" أحمد مجدي، لخيانته لها وزواجه من "ريهام" أيتن عامر.

وحاول "زياد" التقرب من "ملك" أملًا في الحصول على فرصة تانية، وأنه تغير للأفضل، ولكن يكتشف الجميع، خدعة "ملك" وأنها لم تصاب من الأساس بفقدان الذاكرة، بعد اعترافها بذلك بزعم الانتقام من "زياد".

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث مسلسل فرصة تانية حول إصابة "ملك" ياسمين صبري، بفقدان الذاكرة، جراء انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق "زياد"، من "ريهام" آيتن عامر، التي كانت تلاحقه.