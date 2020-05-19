بعد إصابة المحافظ.. "شعراوي" يتابع مع "الشيخ" العمل بديوان عام الدقهلية

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، اتصالا هاتفيا بالدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، وذلك في إطار متابعته واهتمامه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة وصحة العاملين بديوان عام المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، فقد أطلع الدكتور هيثم الشيخ، وزير التنمية المحلية على الأوضاع داخل الديوان العام وما يتم اتخاذه من إجراءات منذ صباح اليوم، حيث تم إجراء تعقيم وتطهير شامل لجميع الإدارات والمكاتب الرئيسية بديوان عام المحافظة.

وقال نائب المحافظ إنه تقرر اتخاذ عدد من القرارات المهمة في هذا الشأن تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتشمل هذه القرارات عدم دخول المواطنين إلى الديوان العام خلال تلك الفترة إلا فى أضيق الحدود، بالإضافة إلى التزام جميع العاملين المتواجدين بالمكاتب بارتداء الكمامة، مع تقليل أعداد الموظفين إلى درجة كبيرة.

وكان "الشيخ" أكد على استمرار العمل في إطار من التعاون التام بين كافة القطاعات بالمحافظة في ظل روح العمل الجماعي التي غرسها محافظ الدقهلية، متمنيا سرعة الشفاء العاجل للمحافظ من وباء كورونا.

وبعث العاملون بديوان عام محافظة الدقهلية بخالص الأمنيات القلبية والدعوات بالشفاء العاجل للمحافظ، وأعرب أعضاء الجهاز التنفيذي عن أمنياتهم بسرعة الشفاء للمحافظ وعودته لممارسة نشاطه المتميز.

وكان محافظ الدقهلية، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا، وأنه علم بنتيجة التحاليل وهو في طريق عودته إلي المنصورة بعد لقائه بوزير الري في مكتبه يوم الاثنين، وتوجه بعدها إلي استراحته .