21 متعافيا من كورونا يغادرون عزل المدينة الجامعية في أسيوط

أعلن مصدر مسؤول بمديرية الصحة بأسيوط، مغادرة 21 متعافيا من فيروس كورونا المستجد مستشفى عزل المدينة الجامعية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 188 حالة.

وأضاف المصدر، أنه جرى تسجيل 10 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت اليوم الثلاثاء نتائج تحاليل العينات إصابتهم بالفيروس.

وأشار إلى أن الحالات الإيجابية الجديدة لخمس سيدات بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وأخرى بمساكن ويصا بغرب أسيوط، وثالثة بقرية الوعاضلة التابعة لمركز صدفا،، وأخرى بعزبة السعودي التابعة لمركز الفتح وسيدة بقرية موشا، بالإضافة إلى حالتين بمدينة أسيوط ومواطن بمنطقة نائلة خاتون غرب أسيوط، وحالتين بمركز أبوتيج.