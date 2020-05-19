لو هتسافر في العيد.. أسعار الإقامة بالفنادق الحاصلة على الشهادة الصحية

أعلنت وزارة السياحة المصرية تسلّم 18 من فنادق محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية، بعد استيفائها ضوابط واشتراطات السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وترصد "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، أسعار الإقامة في الفنادق السياحية التي حصلت على شهادة السلامة الصحية خلال إجازة العيد على النحو التالي:

أولًا: فنادق شرم الشيخ

أسعار الإقامة في فندق سنساتوري

يقع سنساتوري في منطقة شرم الشيخ، ويشمل مسبحا داخليا وخارجيا وشاطئ خاص، كما يوفر إمكانية استخدام الواي فاي المجانية في المناطق العامة.

الفندق محجوز بالكامل خلال إجازة العيد وشهر يونيو بالكامل، ويبدأ الحجز بدءًا من شهر يوليو، وتبلغ سعر الإقامة بالفندق نحو 1800 جنيه لمدة ليلة واحدة في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق صن رايز أريبيان بيتش

ويقع منتجع صن رايز أرابين بيتش بجوار شاطئه الخاص في منطقة شاركس باي الشهيرة، المنتجع محاط بالحدائق ويقدم مجموعة متنوعة من المرافق، يضم مكان الإقامة هذا 6 مطاعم ذات قائمة مأكولات، إضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية.

ويوفر المنتجع إطلالة على جزيرة تيران، ويقع على بُعد 11 كم من خليج نعمة، كما يبعد سوهو سكوير مسافة 8 كم، ويقع مطار شرم الشيخ الدولي على بُعد 9 كم.

وتبلغ سعر الإقامة بالفندق خلال إجازة العيد نحو 6982 جنيهًا للفردين في الغرفة المزدوجة لمدة 3 ليالِ.

أسعار الإقامة في فندق فور سيزونز

يقع منتجع فور سيزون شرم الشيخ في شرم الشيخ بجانب تلال البحر الأحمر، ويضم 4 مسابح و5 مطاعم و3 صالات وسبا، كما يمكن للضيوف الاستفادة من أنشطة الغوص والغطس المتوفرة في الموقع.

ويبدأ سعر الإقامة بالفندق بدءًا من شهر يونيو من 10200 جنيه لمدة 3 ليالِ للفردين في الغرفة المزدوجة المطلة كليًا على البحر، أما الغرفة المطلة جزئيًا على البحر تبلغ 8100 جنيه.

أسعار الإقامة في منتجع سان جورج

يقع هذا المنتجع المصنف 4 نجوم على بعد 2 كم من البحر الأحمر، ويضم شاطئ رملي خاص به، كما يوفر إمكانية استخدام شاطئين، أحدهما رملي نظيف والآخر شاطئ مرجاني لممارسة الغوص والغطس، فيما يضم الفندق 4 مسابح خارجية وتراس للتشمس وشاطئ خاص ذو رمال ذهبية يشمل بار ومطعم شاطئي، وتبعد محمية رأس محمد الوطنية مسافة 30 كم.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 3 ليالِ 1658 جنيهًا للفردين في الغرفة المزدوجة.

ثانيًا: فنادق دهب

أسعار الإقامة في فندق دهب تروبيتال

يقع تروبيتل دهب أواسيز المصنف 3 نجوم على ساحل خليج العقبة، ويوفر الفندق شاطئ خاص ومسبح خارجي دافئ خلال الشتاء، ومركز للغوص يطل على منطقة الثقب الأزرق للغوص.

وأعلن الفندق إيقاف النشاط خلال فترة العيد، وإعادة فتح الحجز مرة أخرى بدءًا من 1 يونيو المقبل، إذ يبلغ سعر الإقامة بالغرفة المزدوجة للفردين 2605 جنيهات لمدة 3 ليالِ.

ثالثًا: فنادق طابا

أسعار الإقامة في ستراند طابا

يقع شاطئ ومنتجع غولف ستراند طابا هايتس بين جبال سيناء وخليج العقبة ويوفر شاطئ رملي خاص ومسبحين خارجيين ومجموعة واسعة من عروض المأكولات والمشروبات.

وتبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 3 ليالي للفردين بالغرفة المزدوجة نحو 4350 جنيهًا خلال إجازة العيد.

رابعًا: فنادق الغردقة

أسعار الإقامة في فندق شتايجنبرجر الداو

يقع هذا الفندق الشاطئي الديلوكس المصنف 5 نجوم في الغردقة ويوفر مكانا فاخرًا ومنتزه مائي كبير خاص به وملعب مضاء للجولف، ويتميز فندق شتيجنبرجر الداو بيتش بمنطقة مسبح منعشة وشاطئ رملي خاص على مياه البحر الأحمر الدافئة.

تبلغ سعر الإقامة بالفندق لمدة 3 ليالِ نحو 9000 جنيه في الغرفة المزدوجة ونحو 12 ألف جنيه في الغرفة الثلاثية.

أسعار الإقامة في فندق وايت بيتش الباتروس

يقع الباتروس وايت بيتش في الغردقة بمنطقة البحر الأحمر على بعد 5 كم فقط من نيو مارينا، ويحتوي على مسبح خارجي وملعب للأطفال وتراس، كما تتوفر خدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة مجانًا.

وتبلغ سعر الإقامة بالفندق خلال إجازة العيد نحو 9000 جنيه لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق هاواي لو جاردان

يقع هذا المنتجع الفاخر المصنف 5 نجوم وسط حديقة رائعة ذات مناظر خلابة تطل على ساحل الغردقة والبحر الأحمر، ويحتوي على مسبحين خارجيين ومنطقة شاطئ خاصة، كما يوفر مكان الإقامة مطعمين بقوائم انتقائية.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق خلال إجازة العيد نحو 4026 جنيهًا لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق هاواي ريفيرا

يقع الفندق على بعد 11 كم شمال الغردقة ويضم 3 مسابح وشاطئ خاص، كما يقدم أيضًا ناد ترفيهي للأطفال، ويوفر مكان الإقامة مطعمين يقدمان قائمة مأكولات ويوفر خدمة الواي فاي المجانية في منطقة اللوبي.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق خلال إجازة العيد نحو 4026 جنيهًا لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق هاواي سيزار بالاس

يقع الفندق في الغردقة في منطقة البحر الأحمر، وعلى بعد 3.2 كم من الشريط الساحلي، يتوفر بالفندق مطعم وبار ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمنتزه المائي.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق خلال إجازة العيد نحو 4026 جنيهًا لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق صني بيتش ريزورت

صني بيتش هو فندق شامل كليًا من فئة 4 نجوم ويتمتع بموقع متميز على شاطئ البحر في الغردقة، إضافة لمجموعة متنوعة من أحواض السباحة.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق خلال إجازة العيد نحو 6600 جنيه لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق بالما دي ميريت

يقع هذا المنتجع الشامل كلياً على بُعد 3 كم من وسط مدينة الغردقة، ويضم مسبح على شكل بحيرة ومسبح دافئ وشاطئ خاص على البحر الأحمر، ويشمل 12 متجرا في الموقع ومركزًا للغوص.

والفندق محجوز بالكامل خلال فترة إجازة العيد، ويمكن الحجز بدءًا من شهر يونيو المقبل بسعر 3553 جنيهًا لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق تروبيتيل سهل حشيش

يتميز تروبيتل بإطلالات ساحرة على البحر الأحمر الدافئ، كما يشتمل على شاطئ رملي مع رصيف خاص للمراكب الصغيرة، ويضم 3 مسابح خارجية، بالإضافة إلى مسبح للأطفال.

والفندق محجوز بالكامل خلال فترة إجازة العيد، ويمكن الحجز بدءًا من شهر يونيو المقبل بسعر 6900 جنيهًا لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

خامسًا: فنادق مرسى مطروح

أسعار الإقامة في فندق بل فيو

يوفر منتجع بل فيوذو الـ4 نجوم خدمة الواي فاي المجانية وحديقة ومنطقة شاطئ خاص، كما يوفر مكان الإقامة مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة وصراف آلي وتحويل العملات للضيوف.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق خلال إجازة العيد نحو 4642 جنيهًا لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

أسعار الإقامة في فندق كارولز بوريفاچ

يقع المنتجع على حافة واحة مائية، ويقع وسط شواطئ Pristine، ويضم شاطئًا خاصًا و3 مسابح و6 مطاعم وبارات، وتضم أماكن الإقامة شرفة أو تراسًا يوفر إطلالة على البحر أو المسبح أو الحديقة.

ويبلغ سعر الإقامة بالفندق خلال إجازة العيد نحو 16500 جنيه لمدة 3 ليالِ في الغرفة المزدوجة.

وكانت إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أكدت أنّ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق حظر التجوال خلال العيد من الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ6 صباحا، لن يؤثر على إقبال المواطنين على السفر لقضاء إجازاتهم خلال العيد بالمدن السياحية المصرية، إذ إنّ الزوار الموجودين بالفندق لن يسمح لهم بمغادرة الفندق بعد الساعة الـ5 مساءً، ويقضون فترة حظر التجوال داخل أروقة الفندق.