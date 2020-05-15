منع الساونا والبوفيه.. شروط وضوابط إعادة تشغيل الفنادق السياحية

بدأت الفنادق السياحية اليوم، استقبال الزوار المصريين بحد أقصى 25% من الطاقة الاستيعابية للفندق، وذلك ضمن المرحلة الأولى للتشغيل التى تبدأ 15 مايو وحتى 1 يونيو المقبل.

وتستعرض "الوطن" شروط ومعايير عودة عمل الفنادق ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد على النحو التالي:

- تقدم الفنادق الراغبة في استئناف العمل بطلب إجراء مراجعة وتفتيش "Audit"، وفي حالة اجتياز الفندق عملية المراجعة والتفتيش، تصدر له شهادة السلامة الصحية.

- يتم إجراء عملية المراجعة والتفتيش خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

- تعديل نظام التسكين داخل الغرف، بحيث لا تتجاوز سعة الغرفة شخصين بالغين، وطفل واحد بالغرفة العائلية، مع توفير توعية حول طرق منع انتشار العدوى.

- لا تزيد حمولة المصعد على 50% من قدرته الاستيعابية، مع توفير الكمامات والمواد المطهرة.

- توفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن، وتحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق.

- وضع مطهر أو محلول كحولي أمام كل غرفة.

- عدم السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة، والتزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء.

- الفحص الطبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان.

- حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسى على المائدة الكبيرة.

- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية فى أنحاء المطعم.

- إجراء الاختبار السريع كشرط أساسي لاستقبال النزلاء الأجانب في الفنادق، مع اشتراط إجراء اختبار "PCR" قبل القدوم وقبل ركوب الطائرة بـ48 ساعة، وإحضار شهادة تفيد سلبية العينة.

- يتم تخصيص فندق صغير في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.

- يتم تشغيل الفنادق 50% كحد أقصى من العمالة بها، مع إجراء الاختبار السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.

- منع إقامة أي حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كل أنواع النشاط الليلي بالفندق وحفلات الترفيه.

- لن يتم السماح لأي فندق بعمل مساج أو ساونا أو جاكوزي للنزلاء.

- تكون المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هى 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.